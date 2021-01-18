Лавров: Россия видит отклик на ее предложения сотрудничества по вакцине от коронавируса

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия открыта к сотрудничеству по вакцине от коронавируса и видит прямой отклик других стран на соответствующие предложения со стороны Москвы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Мы подтверждаем то, что сказал президент [РФ Владимир] Путин в августе, анонсируя регистрацию первой в мире вакцины "Спутник V", что мы максимально открыты для сотрудничества в этих вопросах. Мы видим позитивный отклик на те предложения, которые Российский фонд прямых инвестиций делает зарубежным партнерам для организации лицензионного производства", - отметил Лавров.

Он указал, что Москва ведет обсуждение этой темы с коллегами в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. "Не так давно президент Путин и канцлер [ФРГ Ангела] Меркель также затронули перспективы российско-германского, российско-европейского сотрудничества в производстве, совершенствовании вакцин. Я думаю, это правильный путь, путь, который опирается на стремление консолидировать наши усилия, опирается на солидарность человечества", - указал глава российского дипведомства.

По словам Лаврова, пандемия нанесла серьезный ущерб контактам между людьми в мире и привела к существенным изменениям в общественном создании в разных частях света. "Это на самом деле очень серьезные сдвиги вызывало в общественном сознании многих стран, мы получаем тому подтверждение ежедневно в репортажах из европейских и других государств", - сказала министр. По его словам, РФ старается свести к минимуму неудобства, которые санитарные ограничения накладывают на повседневную жизнь.

Лавров отметил, что Россия и Китай активно сотрудничают в разработке вакцин от коронавируса и рассчитывают добиться успеха в этом вопросе. "Мы работаем сейчас над вакцинами, - отметил он. - Убежден, что мы достигнем успеха".

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.