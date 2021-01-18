"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Чехии

ПРАГА, 18 января. /ТАСС/. Вирусологи чешского Государственного института здравоохранения (ГИЗ) считают, что выявленный в Британии штамм коронавируса уже появился на территории республики. Об этом сообщает в понедельник газета Pravo со ссылкой на экспертов ГИЗ.

По их данным, "британский" штамм коронавируса обнаружен в анализах десяти пациентов. "Сейчас эти образцы исследуются, и к концу недели, а, возможно, и к середине мы будем знать точный результат", - сообщила руководитель лаборатории по проблемам гриппа и негрипозных вирусных респираторных заболеваний Хелена Иржинцова. Она предположила, что мутацию в Чехию мог завезти человек, прибывший из Великобритании.

"Если выяснится, что на нашей территории присутствует эта мутация [коронавируса], это не окажет никакого влияния на людей, но мы должны будем принять меры и объяснить все людям", - сказала она.

По мнению ученых, "британский" штамм коронавируса распространяется быстрее обычного, однако не является более опасным.

В воскресенье в Чехии было выявлено 2 618 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных возросло до 891 852. Численность летальных исходов составила 14 449.