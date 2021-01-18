FT: в мире есть высокий спрос на российские и китайские вакцины

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса, произведенные в России и Китае, пользуются большим спросом у иностранных покупателей, что является значительным политическим и коммерческим успехом этих стран. Об этом пишет в понедельник газета Financial Times .

Издание отмечает, что фармацевтические отрасли Москвы и Пекина стремятся конкурировать на международном уровне, при этом производители российских и китайских вакцин опубликовали многообещающие результаты ранних клинических испытаний своих препаратов в международных научных журналах. По словам экспертов, в каждом случае испытания безопасности и эффективности вакцин в ходе третьей фазы проводились в соответствии с международными стандартами с точки зрения масштаба и технологии. Однако предварительные результаты этих испытаний не были опубликованы до получения одобрения регулирующих органов ни в Китае, ни в России, ни в других странах, которые зарегистрировали вакцины для использования, утверждает газета.

В настоящее время в РФ зарегистрированы две вакцины от коронавируса - "Спутник V", разработанная институтом им. Гамалеи, а также "Эпиваккорона", разработанная научным центром "Вектор". Еще одна вакцина проходит стадию клинических исследований в Научном центре им. М. П. Чумакова РАН.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в августе 2020 г. заявлял, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины. Интерес к препарату проявили в том числе Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Казахстан, Китай, Мексика. Экспорт вакцины "Спутник V" за рубеж, по данным главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, может начаться весной 2021 года - после того как РФ выйдет на "качественный объем производства" для собственных нужд. РФПИ заключил соглашение с индийскими компаниями о производстве в этой стране 300 млн доз российской вакцины. 1 декабря прошлого года клинические испытания второй и третьей фазы "Спутника V" начались в Индии.