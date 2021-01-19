В ВОЗ намерены продолжать изучение вопроса о подтверждении вакцинации от COVID-19

ЖЕНЕВА, 19 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит изучение научных, правовых и этических аспектов, относящихся к вопросу о подтверждении вакцинации от COVID-19 при зарубежных поездках. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

Отвечая на вопрос о том, как организация относится к выдаче лицам, привившимся от коронавирусной инфекции, подтверждающих сертификатов, он призвал "делать различие между доказательством вакцинации при поездках и сертификатом вакцинации, который представляет собой известную карточку с указанием сделанных человеку прививок". "ВОЗ в настоящее время исследует, как обычную запись о прививках можно делать в электронном виде", - пояснил Яшаревич.

Что касается возможного введения странами требования подтверждения вакцинации при зарубежных поездках, официальный представитель напомнил о позиции на этот счет комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации. На своем заседании 14 января этот комитет, состоящий из 18 экспертов и 12 советников, рекомендовал странам не требовать "доказательства вакцинации от въезжающих путешественников". Свое мнение он мотивировал тем, что влияние вакцин на снижение передачи COVID-19 "пока не известно" и что наличие вакцин от коронавируса сейчас "слишком ограничено". "ВОЗ продолжит рассматривать научные, регулятивные, правовые и этические аспекты введения такого требования", - заключил Яшаревич.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, привившимся от коронавируса российской вакциной, и о международном признании этих сертификатов для возможности пересечения границы. Соответствующий пункт содержится в опубликованном 4 января перечне поручений главы государства по итогам состоявшейся 17 декабря прошлого года большой пресс-конференции. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 20 января.