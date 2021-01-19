Прокуратура предложила повысить требования к частным домам престарелых

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура Московской области после крупных пожаров в частных домах для пожилых людей предложила установить требования к таким объектам, как к государственным соцучреждениям. Об этом заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

"Мы вышли с инициативой в Генеральную прокуратуру, чтобы уравнять по правилам безопасности частные и государственные патронажные дома с обязательным внесением частников в реестр социальных учреждений, - сообщил Забатурин в интервью "Российской газете". - То есть речь идет о том, чтобы дома престарелых организовывались исключительно юридическими лицами, включенными в реестр поставщиков социальных услуг".

Он отметил, что многие из индивидуальных предпринимателей не заключают со стариками договор социального патронажа, а ограничиваются, например, договором аренды койко-места. "Располагаются эти пансионы, как правило, в частных коттеджах, без аварийных выходов и средств эвакуации лежачих больных", - заявил прокурор.

Только в Подмосковье зарегистрировано не менее 134 частных пансионатов, в которых проживают более 4,5 тыс. граждан. Из 153 проверенных прокурорами частных пансионатов 57 располагались на земельных участках, не предназначенных для предоставления социальных услуг. По инициативе прокуроров работа некоторых пансионатов была приостановлена.

Самым громким недавним происшествием стал пожар в частном пансионате в Красногорске в мае прошлого года, где погибли 14 человек.