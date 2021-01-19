В Екатеринбурге ожидают необходимый объем вакцины от COVID-19 на следующей неделе

"На следующей неделе в Свердловскую область поступит крупная партия вакцины, что позволит обеспечить Екатеринбург необходимым количеством медпрепарата", - приводят в сообщении слова заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерины Сибирцевой.

Заместитель губернатора региона Павел Креков сообщил, что вакцинация в регионе не прекращалась, за прошедший период было получено 15 тысяч доз вакцины, практически все из которых использованы. "Процесс идет дальше. <...> Через несколько дней мы получим дополнительную дозу вакцин, ни о какой остановке вакцинации речи быть не может, как раз наоборот", - сказал он, отметив, что следующая разовая партия, которую получит регион, это 60 тыс. доз.

Креков также сообщил что жители отдаленных районов региона смогут пройти вакцинацию с февраля. Власти запустят работу выездных пунктов вакцинации и будут привозить жителей в наиболее крупные населенные пункты.

"В феврале мы начнем организацию выездных пунктов вакцинации, для этого закуплены специальные холодильники, они будут работать в сельских территориях. В ряде случаев мы будем использовать подвоз [в медучреждения], в каких-то случаях будем выезжать сами. <…> В январе мы еще будем заниматься вакцинацией в стационарных пунктах, с февраля мы уже начнем организовывать подвоз граждан, причем, это касается очень многих территорий", - сообщил Креков.

Он отметил, что из некоторых отдаленных районов будет организован подвоз граждан в более крупные населенные пункты для вакцинации.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 65 тыс. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины. Запрещено размещение зрителей в фан-зонах на концертах, закрыты детские игровые комнаты в торговых центрах, работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей, в регионе также продлена до 1 февраля самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями. Отменено дистанционное обучение для школьников всех классов, ученики вернулись к очным занятиям.