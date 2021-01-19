Центр "Вектор" обещал раскрыть результаты эффективности вакцины "Эпиваккорона" в феврале

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Результаты эффективности вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", разработанной Государственным научным центром "Вектор", будут известны в феврале. Об этом сообщил журналистам гендиректор центра Ринат Максютов, которого цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

На эту тему

"Результаты эффективности вакцины "Эпиваккорона" будут озвучены в феврале. Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности", - сказал он.

Максютов пояснил, что иммунологическая эффективность - это выработка специфических антител у привитых. По итогам первой и второй фаз клинических испытаний вакцины антитела выработались у всех добровольцев.

Профилактическая эффективность - это защита привитых от заболевания. "Исследования профилактической эффективности продолжаются в ходе пострегистрационных клинических испытаний, данные о профилактической эффективности будут озвучены в феврале", - отметил Максютов.

Ранее Роспотребнадзор заявил о 100%-ной иммунологической эффективности вакцины "Эпиваккорона" в ходе первой и второй фазы клинических испытаний.