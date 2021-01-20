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Сход лавины на горнолыжную трассу на Домбае

Экстренное предупреждение объявили в горах Карачаево-Черкесии из-за возможного схода лавин

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций возможна до 22 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

ЧЕРКЕССК, 20 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м объявлено в период с 20 по 22 января в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"По данным ФГБУ Северо-Кавказской ВС, в период с 20 по 22 января в горах КЧР выше 2000 м лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода снежных лавин", - говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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