Глава СПЧ заявил о необходимости взаимного признания Россией и Европой вакцин от COVID-19

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что России и Европе следует договориться о взаимном признании вакцин от нового коронавируса.

"Очень важно признание нашей вакцины "Спутник", другие вакцины на подходе. Очень важно признание этих вакцин, возможно, взаимное признание вакцин - Европа будет признавать наши вакцины, мы будем признавать их вакцины. И здесь нужна особая серьезная работа, чтобы все-таки рано или поздно границы-то открыть", - сказал Фадеев в среду на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что мир не может существовать при закрытых границах, потому что такое состояние "влечет за собой очень серьезные потери, в том числе в материальном благосостоянии".

"Может оказаться, что пересечение границ потребует каких-то документов, что-то вроде ковид-паспортов, нам надо будет договариваться. России придется договариваться с другими странами, какого рода нужны будут документы", - подчеркнул глава СПЧ.