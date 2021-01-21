В Москве за сутки выявили 3 458 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за сутки составило 3 458. Всего с начала пандемии в столице выявили 904 352 инфицированных, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост новых заразившихся, согласно данным штаба, составил 0,4%. Днем ранее было выявлено 2 452 заболевших. Число летальных исходов в Москве из-за коронавируса увеличилось за сутки на 69 против 65 днем ранее. Всего в столице умерли 12 759 человек.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 5 220 пациентов. За все время выздоровел 757 871 человек. В настоящее время в столице болеют 133 722 человека.

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