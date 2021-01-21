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Пандемия COVID-19

Возобновление работы музеев и детских центров. В Москве смягчили ограничения

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о решении значительно смягчить действующие ограничения. Как он написал в своем блоге, ситуация с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм.

Он подписал указ, по которому с 22 января: 

  • Колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся разблокируют. При этом до 6 февраля продлевается дистанционное обучение в вузах, подведомственных правительству Москвы.
  • Максимальное количество зрителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. 
  • Отменяются ограничения на работу детских комнат в ТРЦ, лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров. Число посетителей не должно превышать 50% вместимости помещений.
  • Возобновляется работа музеев, библиотек, а также проведение развлекательных, зрелищных, культурно-досуговых,  выставочных, просветительских, массовых физкультурных, рекламных спортивных и других подобных мероприятий. При этом число посетителей не должно превышать 50% общей вместимости помещений.
  • Сохраняются ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, баров, ночных клубов, дискотек, боулингов, караоке и других аналогичных заведений. С 23:00 до 06:00 им запрещено обслуживать посетителей. 
  • Требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку остается в силе остается в силе
  • Сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Они вновь смогут бесплатно ездить в общественном транспорте после вакцинации от коронавируса. 

Мэр выразил надежду на продолжение улучшения эпидемиологической ситуации в столице и отметил важность активного участия в вакцинации и соблюдения масочного режима на транспорте и в общественных местах.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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