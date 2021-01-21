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Удаленку и домашний режим продлили для защиты горожан из групп риска

Режим действует для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Домашний режим для пожилых москвичей и других представителей групп риска продлевается до улучшения ситуации с коронавирусом, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Также до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Однако после прохождения вакцинации от COVID-19 социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте", - написал мэр в своем блоге.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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