Удаленку и домашний режим продлили для защиты горожан из групп риска

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Домашний режим для пожилых москвичей и других представителей групп риска продлевается до улучшения ситуации с коронавирусом, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Также до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Однако после прохождения вакцинации от COVID-19 социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте", - написал мэр в своем блоге.