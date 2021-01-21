В Москве откроются музеи, библиотеки и выставочные залы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Москвы отменили ряд ограничений для работы культурных учреждений столицы, введенных ранее для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Возобновление работы музеев и детских центров. В Москве смягчили ограничения

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"Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений",- написал мэр.

Он отметил, что новый порядок начинает действовать с 22 января.

Также детские игровые комнаты и развлекательные центры возобновляют работу в Москве.

"Отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений", - написал мэр.