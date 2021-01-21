Руководитель итальянского регулятора назвал "Спутник V" "умным препаратом"

РИМ, 21 января. /ТАCC/. Председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам Джорджо Палу считает российскую вакцину "Спутник V" умным препаратом. Об этом он заявил в четверг иностранным журналистам, отвечая на вопрос о перспективе ее регистрации в Европе.

"Ее (вакцину "Спутник V" - прим. ТАСС) можно назвать умным препаратом, в котором используются два типа аденовируса. Это известная, хорошо изученная практика", - отметил специалист. Он также полагает, что и российские, и китайские вакцины имеют право на полноценную оценку.

При этом, по его словам, применение российских препаратов в Италии возможно только в случае чрезвычайной ситуации. "[Итальянское агентство может прибегнуть к одностороннему одобрению вакцин] только в соответствии со специальным законом, который позволяет министру здравоохранения сделать это только в случае чрезвычайной ситуации, но, мне кажется, все европейские министры согласны, что подобные оценки должен давать европейский регулятор", - сказал специалист.

Он также указал, что задержки в одобрении вакцины от шведско-британской компании AstraZeneca приведут к сбоям к темпах вакцинации. По его мнению, для вакцинации 65% населения Италии, что необходимо для создания коллективного иммунитета, понадобится весь 2021 год.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств может приступить к постепенной экспертизе вакцины "Спутник V" в феврале. В настоящее время вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Всемирная организация здравоохранения 22 января начнет процедуру предподачи регистрационной заявки "Спутник V". Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии выдал российскому препарату временную лицензию. Венгрия стала первой страной ЕС, которая рассматривает возможность закупки российской вакцины.