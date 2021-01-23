Захарова назвала последним делом втягивание детей в незаконные акции протеста

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Втягивание несовершеннолетних в прошедшие в субботу в российских городах несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального и использование их в качестве щита является последним делом и говорит о готовности провокаторов пойти на все. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Втягивание на баррикады и прикрывание детьми и несовершеннолетними, выталкивание их в мясорубку - это последнее дело. Это значит уже все. Это значит уже, мы имеем дело с такого качества провокацией, которая готова на все, эти провокаторы готовы на все, - сказала Захарова. - Мне кажется, мы с вами в принципе уже об этом говорили и раньше, разбирая на других примерах, но это уже, конечно, дно - использование детей как вот таких щитов".

Ранее в субботу глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что считает необходимым тщательно расследовать вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста.