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Посольство России в США выразило соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Российские дипломаты отметили, что Кинга будут помнить "за его искусство вовлекать в непринужденную беседу"

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Американский журналист Ларри Кинг останется в памяти благодаря своему искусству вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории. Об этом говорится в опубликованном в субботу в Facebook сообщении российской дипмиссии в Вашингтоне.

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В посольстве "были глубоко опечалены новостью о кончине Ларри Кинга, маститого американского телеведущего, интервьюера и писателя". "Ларри Кинг был единственным в своем роде, профессионалом, легендой", - подчеркивается в тексте.

"За более чем шестьдесят лет на телевидении и радио он взял интервью у десятков тысяч политиков, религиозных деятелей и бизнесменов, кинозвезд и самых разных знаменитостей. Ларри Кинга будут помнить за его искусство вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории", - отметили российские дипломаты.

"Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие семье и близким Ларри Кинга. Он был культовым ведущим ток-шоу, по Ларри Кингу будут скучать миллионы его зрителей и слушателей, все те, кто его любил и уважал, восхищался этим выдающимся человеком", - заключили в посольстве.

Теги
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