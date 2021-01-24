Вучич сообщил, что в Сербии выявили "британский" штамм коронавируса

БЕЛГРАД, 24 января. /ТАСС/. Медики в Сербии выявили "британский" штамм коронавируса у женщины, прибывшей накануне из Великобритании. Об этом сообщил в воскресенье президент страны Александар Вучич в эфире телеканала Prva .

"В Сербию прилетела женщина, результат ее ПЦР-теста, [с которым она прибыла в страну], был отрицательным. Но у ее мужа была тяжелая форма воспаления легких. [Повторный] анализ показал, что женщина была носителем опасного "британского" штамма коронавируса. Важно, что мы это обнаружили и изолировали все [ее] контакты, сейчас мы можем сказать, что это остановлено", - заявил Вучич.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Сербии достигло 382 285, всего от осложнений инфекции в стране умерли 3 868 человек.

24 декабря в Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. 31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины "Спутник V", а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом.