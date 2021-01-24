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Facebook вернул заблокированный ранее пост Рогозина о бывшем после США в России

Однако доступ главы госкорпорации к соцсети до сих пор заблокирован
AP Photo/Eraldo Peres
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© AP Photo/Eraldo Peres

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Публикация генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о бывшем после США в России Майкле Макфоле в Facebook вновь отображается. Однако доступ главы госкорпорации к соцсети до сих пор заблокирован.

"Обновления до сих пор закрыты", - написал Рогозин на своем канале в Telegram, сопроводив публикацию соответствующими скриншотами.

Ранее генеральный директор Роскосмоса сообщил, что его доступ к акаунту в Facebook заблокирован на 24 часа. Он назвал сложившуюся ситуацию "свободой слова на американский манер".

Отвечая в субботу на публикацию Макфола в связи с задержанием Алексея Навального, Рогозин заявил, что Россия сама разберется в своих делах.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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