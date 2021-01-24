Разработчики "Спутника V" продолжат сотрудничество с ЕС и AstraZeneca

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжат работу с Европейским союзом и компанией AstraZeneca для обеспечения доступа к российской вакцине и ее компонентам по всему миру, сообщается в официальном аккаунте разработчиков вакцины в Twitter .

"Только разнообразный набор вакцин может снизить технологические риски, а также риски в перебоях поставок. Sputnik V, уже одобренный двенадцатью странами, продолжит свою работу с ЕС и AstraZeneca, чтобы обеспечить доступ к вакцине Sputnik V и ее компонентам по всему миру", - следует из сообщения.

Разработчики вакцины также подчеркнули, что направлять должна наука, а не политика.

22 января британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca предупредила Еврокомиссию о проблемах с поставками разработанной ею совместно с Оксфордским университетом вакцины, которая должна быть одобрена в ЕС до конца января, в связи с необходимостью адаптировать препарат к новым мутациям вируса.

1 декабря Российский фонд прямых инвестиций, Центр им. Гамалеи, AstraZeneca и российская компания "Р-фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса. Стороны договорились развивать научные и деловые взаимоотношения, в рамках которых будут изучены возможности совместного использования российской вакцины и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca, ради более стойкой и длительной защиты.