Прокуратура не выявила нарушений в демонстрации свастики в цирке Удмуртии

ИЖЕВСК, 26 января. /ТАСС/. Прокуратура не нашла состава административного правонарушения в демонстрации свастики на январском представлении в государственном цирке Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Учреждением получено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения, так как действия были совершены в целях, не связанных с пропагандой нацистской атрибутики и символики", - сказано в сообщении.