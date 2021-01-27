Премьер-министр Южной Кореи не исключил возможность закупки российской вакцины от COVID-19

СЕУЛ, 27 января. /ТАСС/. Республика Корея пока не планирует закупать российскую вакцину от коронавируса, несмотря на то, что она уже производится на территории страны, однако в будущем не исключает такую возможность. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Сеуле южнокорейский премьер-министр Чон Се Гюн, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Правительство нашей страны на данный момент договорилось о закупке 55 млн доз вакцины у четырех зарубежных производителей и ведет переговоры о поставках еще 20 млн доз. Пока мы не планируем дополнительные закупки, но будем иметь российскую вакцину в виду", - отметил Чон Се Гюн.

Он сообщил, что вакцинация от коронавируса в Южной Корее стартует в феврале и будет бесплатной и исключительно добровольной. "Мы будем поощрять людей вакцинироваться, но мы не можем заставить их это сделать", - подчеркнул премьер. Он указал, что проживающие в Республике Корея иностранцы также будут включены в план вакцинации.

В ноябре прошлого года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг соглашения с южнокорейской компанией GL Rapha о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V" ежегодно. В конце декабря первая партия произведенной в Республике Корея вакцины была доставлена в Москву.

Вакцины были произведены компанией Hankook Korus Pharm, принадлежащей GL Rapha. Экспортные поставки препарата планировалось начать в январе 2021 года.