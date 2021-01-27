Мобильные пункты вакцинации от коронавируса открыли в торговых центрах Саратовской области

САРАТОВ, 27 января. /ТАСС/. Медики начали прививать жителей Саратовской области от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации, они открылись в торговых центрах региона, сообщает в среду областной оперативный штаб.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"В Саратове начал работу пункт вакцинации от коронавируса в "Триумф Молле". Прививочный пункт в торговом центре будет работать минимум месяц. <…> Также работают аналогичные пункты в ТЦ "Форум" и ДК "Россия". Кроме того, планируется открыть точки вакцинации в ТРЦ "Тау Галерея" и ТК "Облака" в городе Энгельсе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сделать прививки могут бесплатно и добровольно граждане от 18 лет.

По данным регионального Минздрава, в Саратовской области привит 8 761 человек. Из них полностью закончили иммунизацию 2 537.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 42 206, выздоровели 36 765 человек.