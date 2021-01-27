В Ненецком АО временно прекратили запись на прививку от COVID-19 из-за отсутствия вакцины

ТАСС, 27 января. Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции временно прекратили в Ненецком автономном округе (НАО) из-за отсутствия вакцины, говорится в среду в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Сейчас записаться на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг невозможно. Это связано с тем, что имеющаяся в наличии вакцина уже распределена между желающими привиться. Как только в регион поступит дополнительная партия препарата, запись на вакцинацию возобновится", - говорится в сообщении.

Дополнительная поставка "Гам-ковид-вак" ожидается ориентировочно в начале февраля. Массовая вакцинация в НАО началась в декабре 2020 года. К настоящему времени прививку от коронавируса сделали более 500 жителей округа. Полностью привились - завершили второй этап вакцинации - 355 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 890 случаев заболевания, за последние сутки - 8 случаев. На сегодня на лечении 61 пациент. Умерших от коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано.

До 31 января 2021 года в Ненецком автономном округе продлен режим повышенной готовности. На этот период действуют: масочный режим, режим двухнедельной самоизоляции по возвращении в НАО из других регионов. До 8 февраля в регионе действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. До 28 февраля действует рекомендательная норма для работодателей о переводе на дистанционный режим не менее 30% от списочного состава работников.