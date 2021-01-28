Spiegel: Германия хочет запретить въезд из некоторых стран в связи с мутацией коронавируса

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Правительство Германии планирует ввести запрет на въезд в ФРГ из определенных государств, где выявляется много случаев инфицирования новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщило в среду вечером издание Der Spiegel .

По его информации, соответствующее распоряжение согласовывают между собой ключевые министерства.

Как стало известно во вторник, канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила главу МВД Хорста Зеехофера разработать сценарии ограничения авиасообщения со странами, где было зарегистрировано много случаев заражения новыми мутациями коронавируса. Рассматривается возможность сведения авиасообщения с такими государствами почти до нуля, как это сделал Израиль, сообщила газета Bild.

Меркель всерьез обеспокоена новыми штаммами коронавируса, один из которых ранее был выявлен в Великобритании. О том, что "британский" вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, впервые сообщили общественности 19 декабря на фоне роста заболеваемости вызываемой коронавирусом болезнью COVID-19 в Великобритании.