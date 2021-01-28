Как интернет узнает ваши телефоны и адреса. Что не так с хранением персональных данных

Для компаний, которые допустили утечку, есть штрафы.

Если российская компания допустила утечку в результате хакерской атаки, на нее могут наложить административный штраф в соответствии со ст. 13.11 КОАП "Нарушение законодательства РФ в области персональных данных".

"Размеры штрафов — от 4 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц, от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, от 25 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц, — разъясняет Ашот Оганесян, основатель компании DeviceLock. — Но на практике в России контролируется скорее формальная сторона — наличие регламентов и прочих документов, и если они в порядке, компании ничего не грозит в случае утечки".

Наказание для российских и европейских компаний различается. Но есть тенденция: во всем мире требования к охране персональных данных становятся строже.

"С мая 2018 года в Евросоюзе действует жесткий регламент обработки персональных данных (GDPR), — продолжает Оганесян. — Там и требования к защите данных сформулированы однозначно, и штрафы — до 4% общемировой выручки компании. GDPR только начинает действовать — ведомства, ответственные за его соблюдение, набираются опыта, приводится в соответствие местное законодательство — до совершенства новой норме еще далеко".

Для хакеров предусмотрены санкции в Уголовном кодексе РФ.

"Если персональные данные, входящие в базу, охранялись как коммерческая тайна и были похищены продавцами левых баз данных, то они должны отвечать по ст. 183 УК РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", — добавляет Станислав Мачихин, начальник юридического департамента SearchInform. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

"И не стоит забывать про ст. 137 УК РФ, которая запрещает незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия", — уточняет Мачихин.