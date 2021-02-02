"Потребноcть новизны нужна нам для выживания": почему люди страдают от "дня сурка"

С началом пандемии "день сурка" стал одним из самых сложных испытаний для миллионов людей на планете: после перевода на удаленку и дистанционное обучение, закрытия музеев, театров, ресторанов мир для человека сузился до размеров его жилища. Несмотря на спад заболеваемости в некоторых странах, очевидно, что жить в условиях ограничений нам придется еще не один месяц. ТАСС поговорил с психологами о том, как выйти из состояния временной петли

Любопытство — для выживания День сурка — это американский праздник, который ежегодно отмечают 2 февраля. По традиции в этот день наблюдают за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению пытаются определить, как скоро наступит весна. Но благодаря знаменитому фильму 1993 года c одноименным названием о человеке, который вынужден бесконечно проживать один и тот же день, это выражение стали употреблять в другом контексте — чтобы описать рутину и ощущение застоя в жизни. В 2020 году проблема временной петли стала особо актуальна: с ней столкнулись десятки миллионов людей из-за режима вынужденной самоизоляции, который пришлось соблюдать из-за пандемии коронавируса. Помните итальянцев, которые в первые недели карантина пели из своих окон, устраивали концерты на балконах, привязывали бокалы с вином к длинным палкам, чтобы чокнуться с соседом, дотянувшись до его окна? Фитнес-центры стали бесплатно выкладывать онлайн-уроки в YouTube, знаменитые музеи мира — устраивать виртуальные экскурсии, артисты — играть спектакли при пустых залах для телезрителей... Мы пытались хоть как-то компенсировать недостаток эмоций, общения и даже шутить над ситуацией. С приходом второй волны вируса энтузиазма и юмора поубавилось, а усталость от изоляции накопилась и тяготит не меньше, чем страх заболеть ковидом. Все дело в том, что в изоляции в организме человека вырабатывается меньше гормонов, которые отвечают за состояние счастья, считает психолог Александр Шахов. Оно невозможно без подпитки новыми эмоциями.

Описание В изоляции в организме человека вырабатывается меньше гормонов, которые отвечают за состояние счастья © AP Photo/Natacha Pisarenko

"Один из гормонов счастья — это дофамин. Этот нейромедиатор вырабатывает наш мозг, чтобы стимулировать нас на какие-то действия, — объясняет специалист. — Именно он подталкивает нас познавать мир. Дофамин вырабатывается и у животных, но у них это происходит в основном в детстве — поэтому, например, котята и щенята так любопытны. По мере взросления любопытство снижается, и только человек остается любопытным, любознательным всю жизнь. Потребность узнавать новое — это не черта характера, не приобретенное качество — это свойство человеческой природы, которое нужно для выживания. Именно поэтому мы так любим путешествовать, знакомиться с новыми людьми, бывать в новых местах, получать свежие впечатления". Александр объясняет, что в условиях изоляции, при резком сокращении путешествий, общения с коллегами, друзьями, встреч с новыми людьми, ограничении культурной жизни человек испытывает дискомфорт и стресс. Гормон стресса, кортизол, в свою очередь тормозит выработку дофамина и других гормонов счастья — эндорфинов, серотонина и окситоцина. Если мы длительное время не испытываем новизны, не делаем открытий, то испытываем состояние, очень близкое к депрессии, перестаем чувствовать себя счастливыми в полной мере. Еще хуже, по мнению психолога, то, что постепенно эта нереализованная потребность начинает слабеть. "Рука, которой долгое время не пользуются, начинает сохнуть. Если психика долгое время не получает новых эмоций, эта потребность будет притупляться, человек "дичает", он сводит контакты к минимуму, не встречается с друзьями, никуда не ходит, даже если есть такая возможность, — говорит Александр Шахов. — Так, люди, которые провели несколько лет в заключении, потом с большим трудом заново социализируются, адаптируются к жизни в обществе". Проблемы проявились, а не появились Впрочем, подобные метаморфозы описывали и до пандемии, например, женщины в декрете часто жаловались на "день сурка": многие мамы впадали в депрессию из-за резкой смены образа жизни, необходимости постоянно находиться рядом с младенцем, жить от кормления к кормлению. Потом они с трудом возвращались к прежней жизни, переставали общаться с друзьями, выпадали из профессии. Но врач-психиатр Михаил Гордеев говорит, что изоляция из-за пандемии поставила людей в куда более сложные условия.

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"День сурка" — это явление не новое, оно было и до пандемии, даже ходя в офис, люди тоже его испытывали. Но сейчас сложность в том, что ограничено передвижение. Люди стали бояться встречаться, путешествовать. Проблема карантина — проблема возможностей. Нарушился привычный образ жизни людей, больше нельзя планировать, как раньше. Даже если ты пять дней в неделю ездишь в офис — это все равно событие. Даже если просто встречаешься мимоходом с коллегами в кафе на работе — это новые эмоции. Пандемия для многих сделала эти маленькие события недоступными. Зато прибавились тревожность и страх — неизвестности, смерти, финансовых трудностей, страх за родных и за себя", — объясняет Михаил. По словам врача, с началом пандемии у него возросло количество пациентов с паническими атаками, повышенной тревожностью, алкоголизмом и семейными проблемами. "На самом деле эти проблемы не появились, а проявились на карантине. Многие пары развелись после карантина не из-за того, что не выдержали круглосуточного совместного пребывания в одной квартире, а потому что раньше жили как соседи по постели, могли ложиться и вставать в разное время, в разное время уходили и приходили с работы и встречались редко. И существующие разногласия были незаметными. А тут супруги оказались вместе и вынуждены были выстраивать жизнь, которую не выстроили раньше. Проявились проблемы, но это не значит, что отношения стали хуже, они просто вышли из тени". При этом доктор отмечает, что многим парам карантин и режим самоизоляции помогли стать ближе, лучше узнать друг друга и укрепить отношения. Порвать временную петлю Несмотря на смягчение ограничений в Москве, которое анонсировал мэр города Сергей Собянин, и в некоторых российских регионах, очевидно, что ситуация с коронавирусом остается напряженной и для многих удаленка, самоизоляция и ограничение контактов еще долго будут актуальны. Но даже в условиях карантина можно себе помочь, считает психолог Александр Шахов. "Самый действенный, невероятно подходящий для этой ситуации способ получить яркие эмоции от познания нового, на самом деле, самый простой и доступный — чтение. Ведь это, по сути, беседа читателя с умным автором. Но речь в данном случае не о легкой литературе, а о серьезных книгах, читая которые надо сделать над собой усилие. Прочитав произведение, вы должны правда узнать что-то новое и важное. Это может быть хороший научпоп, классика".

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