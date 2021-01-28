В МГТУ им. Баумана с 8 февраля возобновляются очные занятия

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. МГТУ имени Н. Э. Баумана с 8 февраля возобновляет для студентов очные занятия, сообщается на сайте вуза в четверг.

Аналогичное решение уже приняли Финансовый университет при правительстве РФ, МГИМО и РГГУ.

"8 февраля наш университет начинает работу в привычном очном формате. Все меры по предотвращению распространения COVID-19 сохраняются", - говорится в сообщении.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании Российского союза ректоров предложил вузам самостоятельно определять формат занятий, исходя из эпидемической ситуации в регионе.

Минобрнауки РФ в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.