Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

"Ушел из жизни один из самых любимых в нашей стране актеров, настоящий мастер, человек большого сердца и души - Василий Семенович Лановой. Это не просто невосполнимая утрата для отечественной культуры, это - огромная потеря для миллионов людей. Василий Семенович был бесконечно талантливым, преданным своей профессии и родному театру имени Вахтангова, в котором работал до конца своих дней. А фильмы с его участием всегда будут нестареющей классикой на все времена", - отметил Мишустин.

Глава правительства добавил, что Лановой останется в памяти людей не только как великий актер, но и как человек с активной гражданской позицией, настоящий патриот своей страны.