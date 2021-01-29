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Умер Василий Лановой

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

Премьер-министр отметил, что фильмы с участием артиста всегда будут нестареющей классикой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

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Биография Василия Ланового

"Ушел из жизни один из самых любимых в нашей стране актеров, настоящий мастер, человек большого сердца и души - Василий Семенович Лановой. Это не просто невосполнимая утрата для отечественной культуры, это - огромная потеря для миллионов людей. Василий Семенович был бесконечно талантливым, преданным своей профессии и родному театру имени Вахтангова, в котором работал до конца своих дней. А фильмы с его участием всегда будут нестареющей классикой на все времена", - отметил Мишустин.

Глава правительства добавил, что Лановой останется в памяти людей не только как великий актер, но и как человек с активной гражданской позицией, настоящий патриот своей страны.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛановой, Василий СеменовичУмер Василий Лановой
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