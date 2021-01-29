Медведев выразил соболезнования родным и близким Ланового

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Общественная деятельность Василия Ланового по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны заслуживает особого уважения. Такое мнение высказал в пятницу замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соболезновании родным и близким артиста.

"Особого уважения заслуживала общественная деятельность Василия Семеновича, его большой личный вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи, - говорится в соболезновании Медведева, распространенном его секретариатом. - Горько осознавать, что Василия Семеновича Ланового больше нет с нами. Но добрая память о нем, его выдающихся работах навсегда сохранится в наших сердцах".

Зампред Совбеза назвал уход артиста невосполнимой утрата для родных и близких, для отечественной культуры.

"Многие десятилетия Василий Семенович дарил зрителям свой талант в кино и на сцене Вахтанговского театра, покоряя их своей замечательной игрой. Его героями всегда были сильные, волевые, мужественные люди. В любых ситуациях они сохраняли честь и достоинство, справедливость и благородство. Ими восхищались, им хотели подражать целые поколения", - подчеркнул Медведев. Столь же ярко, по его словам, Лановой проявил себя как мастер художественного слова, заставляя на своих литературных вечерах по-новому звучать строки великих поэтов.