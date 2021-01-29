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Более 4 млн доз вакцины против коронавируса выпустили для массовой вакцинации

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в целом охват вакцинацией от коронавируса должен составить 60% населения России

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Более 4 млн доз вакцин против новой коронавирусной инфекции выпущено на сегодняшний день для массовой вакцинации жителей России, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Сегодня уже выпущено для применения более 4 млн доз вакцин", - сказал министр журналистам во время рабочей поездки в Карелию.

Мурашко отметил, что в целом охват вакцинацией от коронавируса должен составить 60% населения России. "В графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, если промышленность [сможет] <...> выпустит эти объемы [необходимые дозы вакцин] раньше, мы готовы привить раньше", - добавил он.

18 января в регионах РФ началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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