Более 4 млн доз вакцины против коронавируса выпустили для массовой вакцинации

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Более 4 млн доз вакцин против новой коронавирусной инфекции выпущено на сегодняшний день для массовой вакцинации жителей России, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня уже выпущено для применения более 4 млн доз вакцин", - сказал министр журналистам во время рабочей поездки в Карелию.

Мурашко отметил, что в целом охват вакцинацией от коронавируса должен составить 60% населения России. "В графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, если промышленность [сможет] <...> выпустит эти объемы [необходимые дозы вакцин] раньше, мы готовы привить раньше", - добавил он.

18 января в регионах РФ началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин.