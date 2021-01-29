Генсек ООН вакцинировался препаратом компании Moderna

ООН, 29 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время вакцинации получил дозу препарата американской компании Moderna. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Насколько я помню, он получил вакцину Moderna", - отметил он.

Он том, что генсек получил первый из двух уколов вакцины, он сам сообщил в четверг в Twitter. До этого в ходе общения с журналистами глава всемирной организации отметил, что прививается в порядке общей очереди. Так как ему 71 год он попадает в категорию людей старше 65 лет, которые имеют приоритет в графике вакцинации штата Нью-Йорк. Гутерриш также сообщил, что для этой процедуры поедет в "одну из школ Бронкса".

В интервью ТАСС генеральный секретарь ООН подчеркнул, что "если вакцины станут повсеместно доступны для массового применения в текущем году", то к 2022 году ситуацию с пандемией удастся переломить. В то же время он предупредил, что промедление с вакцинацией может превратить COVID-19 в подобие сезонного гриппа, но с более тяжелыми последствиями.