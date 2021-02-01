Медведев: некоторые политики пытались расшатать США изнутри с помощью протестов BLM

Black Lives Matter и системная дискриминация. Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

"Естественно, это в известной степени управлялось изнутри.То есть были, очевидно, политики, которые рассчитывали при помощи вот этих протестов расшатать американскую систему изнутри. Но это трудно сделать", - сказал он в интервью российским СМИ.

Медведев отметил, что в США существует мощная система с большим опытом развития демократических начал. "Но есть и огромные проблемы. Поэтому все, что у них происходит, - это следствие этих проблем", - полагает он.

При этом, по словам зампреда Совбеза, проблемы американской политической системы лежат внутри нее самой.

После президентских выборов, считает Медведев, система в США снова пришла в "относительно сбалансированный вид, даже несмотря на все эти противоречия". К числу последних он отнес, в частности, сам механизм выборов, который позволяет стать президентом кандидату, фактически набравшему меньше голосов.

Медведев рассказал о своем разговоре с бывшим помощником президента США по национальной безопасности Кондолизой Райс, которая в ответ на слова о механизме выборов сказала: "Да ерунда, это у нас уже двести лет. Вообще мы к этому привыкли, все будет хорошо".