В США конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Стивен Линч (демократ, от штата Массачусетс) заразился коронавирусом уже после того, как был вакцинирован. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на представителей законодателя.

Линч в пятницу сдал тест, его результат оказался положительным. Незадолго до этого был инфицирован также один из его подчиненных. У законодателя нет симптомов заболевания, вызываемого коронавирусом. Линч намерен уйти на карантин и выполнять свои обязанности в удаленном режиме.

Представители конгрессмена уточнили, что ему ввели вторую дозу вакцины от коронавируса до инаугурации нового президента США Джо Байдена, которая состоялась 20 января. Линч получил вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

Как констатируется в публикации, вакцинация предотвращает заболевание, вызываемое коронавирусом, но необязательно само заражение. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на формирование иммунитета от коронавируса после вакцинации "обычно требуется несколько недель".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 26 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 439,3 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.