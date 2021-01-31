Онколог Минздрава назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Рак бронхов, предстательной железы и кожи наиболее распространены у мужчин, когда у женщин это рак молочной железы, матки и ободочной кишки. Об этом в воскресенье сообщил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

"Если говорить о градации такой неприятной, то у мужчин это болезни трахеи и бронхов, предстательная железа на втором месте, рак кожи достаточно часто, четвертое место желудок, пятое место - ободочная кишка. А у женщин это рак молочной железы, на втором месте кожа, на третьем месте тело матки, четвертое место - ободочная кишка", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Каприн также отметил, что развитие рака обусловлено генетикой только в 15-20% случаев, во всех остальных случаях многое зависит от образа жизни человека. Именно поэтому нужно своевременно проходить профосмотры, а также сократить факторы, которые могут вести к появлению рака: отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, красным мясом, а также следить за своим весом. "К сожалению, чем старше человек становится, тем чаще у него вероятность заболеть раком. После 65 лет это примерно от 7 до 10% плюс каждое пятилетие", - добавил врач. При этом он отметил, что дети и молодые люди мало болеют раком.

Эксперт Минздрава РФ также рассказал, что сегодня в России зарегистрировано около 640 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями, при этом в 2018 году их было около 599 тыс. "[Заболеваемость] растет, но растет еще и выявляемость", - заключил Каприн.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры различных методов исследований.