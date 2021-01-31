Оксимирона отпустили после задержания на несогласованной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Полиция отпустила Оксимирона (Мирон Федоров), задержанного днем на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье его менеджер Евгения Муродшоева.

"Его [Оксимирона] освободили", - сказала собеседница агентства.

Ранее в воскресенье музыканта задержали во время несанкционированной акции и отвезли в отдел полиции Петербурга.

Ранее власти Петербурга и представители правоохранительных органов предостерегали жителей города от участия в несогласованных митингах, чтобы не подвергать свое здоровье опасности и не способствовать распространению коронавируса. Также в прокуратуре города сообщали, что участники и организаторы несогласованного мероприятия могут быть привлечены к ответственности.