{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кузнецова сообщила, что следит за делом об истязании детей отцом в Омской области

В результате противоправных действий дети получили легкие травмы, их здоровью ничто не угрожает

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что держит на контроле ситуацию по делу об истязании детей отцом в Омской области.

"Получила много сообщений с жутким видео, где мужчина кидает на пол детей. Сразу же связались с коллегой в регионе. Следователи подключились мгновенно, - сообщила она на своей странице в Instagram. - Сейчас установлена личность мужчины, он задержан, возбуждено уголовное дело, дети вне опасности. С регионом находимся на связи".

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские нашли в соцсетях видео, на котором мужчина издевался над двумя маленькими детьми, и за два часа установили его личность. Он был доставлен в отдел полиции и признал свою вину. В результате противоправных действий несовершеннолетние получили легкие травмы, их жизнь и здоровье вне опасности.

Как рассказала в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, следственные органы возбудили уголовное дело по факту истязания родным отцом двух малолетних детей. В прокуратуре по факту истязания детей проводится проверка, в ходе которой ведомство оценит деятельность органов системы профилактики, направленную на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.

Теги
РоссияОмская область
Умер Василий Лановой
В Москве простятся с Василием Лановым
Народный артист СССР умер 28 января
Читать полностью