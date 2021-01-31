Кузнецова сообщила, что следит за делом об истязании детей отцом в Омской области

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что держит на контроле ситуацию по делу об истязании детей отцом в Омской области.

"Получила много сообщений с жутким видео, где мужчина кидает на пол детей. Сразу же связались с коллегой в регионе. Следователи подключились мгновенно, - сообщила она на своей странице в Instagram. - Сейчас установлена личность мужчины, он задержан, возбуждено уголовное дело, дети вне опасности. С регионом находимся на связи".

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские нашли в соцсетях видео, на котором мужчина издевался над двумя маленькими детьми, и за два часа установили его личность. Он был доставлен в отдел полиции и признал свою вину. В результате противоправных действий несовершеннолетние получили легкие травмы, их жизнь и здоровье вне опасности.

Как рассказала в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, следственные органы возбудили уголовное дело по факту истязания родным отцом двух малолетних детей. В прокуратуре по факту истязания детей проводится проверка, в ходе которой ведомство оценит деятельность органов системы профилактики, направленную на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.