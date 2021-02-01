ВОЗ напомнила о необходимости соблюдать санитарные меры после прививки от COVID-19

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Индивидуальные противовирусные меры предосторожности необходимо соблюдать не только до вакцинации от COVID-19, но и после нее, поскольку пока нет ясности, может ли прививка защитить человека от заражения и передачи инфекции кому-либо еще. С такой рекомендацией выступила в воскресенье в интервью, опубликованном в Twitter , руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен.

"Клинические исследования показали, что вакцины [от COVID-19] защищают от болезни. Однако из клинических исследований нам пока не ясно, защищают ли вакцины также от заражения вирусом SARS-CoV-2, и защищают они или нет от передачи [инфекции] кому-либо еще", - сказала она. По словам О'Брайен, речь идет об "очень важном" аспекте понимания действенности вакцин.

В этой связи руководитель департамента ВОЗ подчеркнула, что и после прививки "следует соблюдать меры предосторожности, поскольку мы все еще изучаем, что могут делать вакцины - могут ли они защищать от инфицирования и передачи [инфекции]". Она напомнила, что сейчас многие страны "все еще сталкиваются с очень широкой передачей" коронавируса, и продолжительность действия мер предосторожности "зависит от того, что смогут сделать общины и страны" для прекращения распространения вируса.

О'Брайен отметила также, что "пока нет свидетельств того, как применять вакцины для некоторых возрастных групп", в частности для детей. Поэтому такие возрастные группы "будут оставаться в зоне риска для заболевания и инфицирования и будут способны передавать инфекцию другим людям". Меры предосторожности, включая ношение масок, соблюдение физической дистанции и мытье рук, следует соблюдать и потому, что на настоящий момент объема вакцины недостаточно "для защиты всех", констатировала руководитель департамента ВОЗ.