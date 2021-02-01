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Пандемия COVID-19

Более 87 тыс. человек привились от коронавируса в Подмосковье

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что за прошедшую неделю дополнительно открыто 18 стационарных пунктов вакцинации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Свыше 87 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от коронавируса, из них 39% - люди старше 60 лет. Об этом сообщила в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

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"Всего мы получили 171 230 доз, в воскресенье поступило 37,8 тыс. доз. Всего вакцинировано [от коронавируса] 87 226 человек, из них 60 плюс - 39%", - сказала Стригункова.

Она отметила, что за неделю более 2,8 тыс. человек получили прививки от коронавируса на предприятиях. Кроме этого, вакцинация была организована в соцучреждениях, где было привито 522 человека. Также в торговых центрах вакцинацию против новой коронавирусной инфекции сделали 4,8 тыс. человек.

"Среднее количество вакцинированных в сутки за неделю было 6 360. При этом в четверг - пятницу мы отметили наращивание объемов до 7,5 тыс. Дополнительно за прошедшую неделю открыто 18 стационарных пунктов [вакцинации]. Всего на текущий день их 148. Отправлено более 2 тыс. СМС с напоминанием о дате второй вакцинации вторым компонентом", - добавила Стригункова.

 

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