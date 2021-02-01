Суд оштрафовал еще двух депутатов думы Томска за незаконную акцию 31 января

ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Томска оштрафовал в понедельник еще двух депутатов думы Томска - Максима Забелина и Артема Канарева - за проведение незаконной акции в центре города в минувшее воскресенье. Всего за участие в несогласованном мероприятии к ответственности привлечены четыре депутата гордумы, сообщила ТАСС представитель суда.

Ранее представитель суда сообщал, что после проведения в Томске 31 января несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального суд оштрафовал двух депутатов думы Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева на 20 тыс. рублей каждого по статье 20.2 КоАП (проведение мероприятия без подачи уведомления). Эти же депутаты привлекались к ответственности по той же статье после акции 23 января.

"Они [Забелин и Канарев] были привлечены к ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ и оштрафованы каждый на 17 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в понедельник "выразил сожаление", что народные избранники приняли участие в незаконном мероприятии. "Несмотря на свой оппозиционный статус, они обязаны соблюдать закон, а не организовывать других на его нарушение. Жалко людей, которые не понимают, что их руками чужие для Томска и России люди пытаются развалить страну. Призываю не разрушать, а создавать, созидать, строить, делать лучше жизнь томичей. Именно этого сегодня ждут люди", - приводятся в сообщении областной администрации слова Жвачкина.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Томской области, всего после акции были задержаны 35 человек.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции состоялись 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.