Подарок для Берни. Кто сшил сенатору рукавицы, прославившие его на весь мир

Политик не раз появлялся в них на публике еще во время предвыборной кампании

Демократический социалист Берни Сандерс всегда пользовался особой популярностью у молодых людей, но его фотография, сделанная на инаугурации Джо Байдена, превратила сенатора в интернет-сенсацию. Это произошло не только благодаря невозмутимой позе политика, но и его своеобразному гардеробу, в том числе пушистым рукавицам. До того как фотография сидящего в зимнем пальто и варежках Сандерса взорвала интернет, 42-летняя Джен Эллис из города Эссекс-Джанкшен (Вермонт) жила жизнью обычной учительницы начальных классов. Все изменилось после снимка фотографа AFP Брендана Смяловски, которому удалось сделать самый популярный кадр с инаугурации Джо Байдена без самого Джо Байдена. Фотография сидящего на складном стуле и скрестившего руки и ноги сенатора Вермонта Берни Сандерса быстро разлетелась по соцсетям и на пару недель стала главным интернет-мемом.

Пользователи пририсовывали сидящего сенатора в картины, сцены фильмов и сериалов и на исторические фотографии.

Here are some from day 1 (Jan 20th) pic.twitter.com/5bMaqXAuQd — Corinna Bloom (@CorinnaBloom) January 30, 2021

Про забавный феномен написали СМИ практически по всему миру, а журналисты разобрали гардероб попавшего в объектив сенатора до мельчайших деталей. Самой важной из них оказались рукавицы, на которые, по признанию самого Смяловски, он изначально и обратил внимание. "Я увидел сенатора Сандерса, который возился со своими перчатками. Это был просто приятный момент, когда он скрестил ноги и скрестил руки, — рассказал фоторепортер телеканалу CNBC. — Я направил камеру на него". Рукавицы с историей На самом деле журналисты обратили внимание на варежки Берни Сандерса еще в начале 2020 года, когда в США полным ходом шла президентская кампания. Будучи одним из ее участников, сенатор часто появлялся на публике и произносил речи перед избирателями. К примеру, в этих же рукавицах он выступал на женском марше в Нью-Гэмпшире в январе 2020 года.

I was honored to speak at the Seacoast Women’s March in Portsmouth, New Hampshire, today, and join the many thousands of people marching across the country. We will bring people together in the fight for justice and equality everywhere. pic.twitter.com/OOyXyZ8Hoj — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 18, 2020

Учительница Джен Эллис сшила варежки для сенатора еще в 2016 году, после того, как тот проиграл праймериз Хиллари Клинтон. Чтобы передать подарок земляку и любимому политику, Эллис обратилась к невестке Сандерса Лизе Дрисколл, которая владела детсадом, куда ходила дочь Эллис. Дрисколл согласилась помочь и подарок дошел до адресата. "Я шила рукавицы в подарок для всех воспитателей, а для Берни сделала дополнительную пару", — рассказала Эллис корреспонденту NBC News. "Я оставила ему небольшую записку, в которой написала что-то вроде: "Я действительно поддерживаю вас, и вы мне нравитесь, и я надеюсь, что вы снова будете участвовать в гонке", — добавила учительница. От хобби к бизнесу Когда варежки Сандерса впервые заметили в СМИ в 2020 году, Эллис рассказала в своем Twitter, что сшила их из старых шерстяных свитеров и переработанных пластиковых бутылок. Она также заявила, что у нее есть еще несколько пар на продажу, и поделилась своей электронной почтой.

I made Bernie’s mittens as a gift a couple years ago. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece (made from recycled plastic bottles). #BerniesMittens pic.twitter.com/lTXFJvVy9V — Jen Ellis (@vtawesomeness) January 21, 2020

По признанию женщины, рукавицы не пользовались особым спросом, но несколько человек все же захотели их купить. На этом все и закончилось. Эллис продолжала шить ради развлечения и иногда продавала свои изделия на локальных ярмарках. Все изменилось после того, как фотография Смяловски облетела мир. Школьная учительница оказалась в центре международного внимания и получила на почту около 18 тыс. сообщений от желающих купить ее рукавицы. "Журналисты звонили мне в школу, — рассказывает она. — Нам пришлось отключить телефон в моем классе, так как со мной хотели поговорить все и сразу". По словам женщины, она и была бы рада сделать рукавицы для всех желающих, но понимала, что у нее не хватит сил. При этом она все равно решила воспользоваться ситуацией и сшила еще три пары варежек. Две из них она пожертвовала благотворительным организациям, а третью выставила на eBay-аукцион. По состоянию на 1 февраля, эти рукавицы уже стоят около $2 тыс. Эллис намерена потратить вырученные от продажи деньги на колледж для своей дочери. Каждому по паре В последний день января Джен Эллис обрадовала своих поклонников новостью о том, что купить рукавицы Сандерса теперь смогут все желающие.

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"У меня потрясающие новости! Теперь я работаю с компанией Vermont Teddy Bear, чтобы сшить варежки Берни для ВСЕХ!!!" — говорится в сообщении, где также отмечается, что часть выручки от изделий будет идти на благотворительность. В своем видеообращении на сайте компании Vermont Teddy Bear, которая занимается изготовлением мягких игрушек, учительница пообещала, что новая линейка будет практически такой, какой она ее и задумывала. "Джен будет работать рука об руку — рукавица об руку — с каждым из наших дизайнеров, чтобы гарантировать, что "линейка Берни" с несколькими разными узорами будет сделана таким образом, который соответствует ее стандартам качества", — заявил агентству Associated Press Хейс Маккарти, вице-президент по инновационным продуктам Vermont Teddy Bear. Пока неясно, когда желающие смогут купить рукавицы, сейчас клиенты могут оставить свою почту на сайте компании. Кроме производства варежек Эллис также намерена начать работать над книгой о том, как увлечение прославило ее на весь мир и помогло начать собственный бизнес. Основной посыл книги будет заключаться в том, что немного заботы и щедрости могут дать невероятные результаты. "Вы знаете, это не принесло мне мгновенного богатства, но то, что я получила взамен, оказалось куда более долгосрочным вкладом в то, кто я есть, и я чувствую, что Вермонт извлечет из этого выгоду", — заявила Эллис. Она также призналась, что была очень рада поговорить со своим кумиром Берни Сандерсом, который лично позвонил ей сообщить, что штаб сенатора продал сувениров с его изображением на сумму почти $2 млн. "Было так здорово поговорить с ним, потому что он как бы один из моих героев", — сказала Эллис. Все на благотворительность Дело не ограничилось одними только рукавицами. Штаб политика выпустил женские и мужские футболки с принтом сенатора, а также сувенирную толстовку. Первая партия нового мерчендайза оказалась распродана всего за 30 минут. Всю выручку от продажи направили в благотворительные организации Вермонта.

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