ДУМ РФ издаст фетву по поводу прививок, если в них будут запрещенные исламом вещества

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ издаст фетву (богословское заключение) о том, в каких случаях мусульманам будет позволено прививаться вакцинами от коронавируса, если в их составе будет обнаружены запретные для употребления верующими компоненты. Об этом написал на своей странице в Facebook в понедельник заместитель председателя совета, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Говорить о дозволенности (халяль) или запретности (харам) российских вакцин можно будет только после изучения их состава и всех возможных альтернатив. <...> Если запрещенные исламом компоненты будут обнаружены, Совет улемов ДУМ РФ разработает подробное богословское заключение с разъяснением ситуаций, когда вакцинация будет разрешена", - написал Аляутдинов.

Это, пояснил он, связано с обязанностью мусульман уделять особое внимание вопросам сохранения жизни и здоровья человека. "Не каждое лекарство или вакцина разрешены с точки зрения ислама. Если они содержат запрещенные компоненты, то их применение недопустимо. Исключением является лишь ситуация, когда есть прямая угроза жизни и здоровью человека, и альтернативы нет", - добавил зампред Совета улемов.

На данном этапе, отметил муфтий, мусульманам важно знать состав компонентов, а также то, прошли ли они химическую обработку, при которой вещества утрачивают свои естественные свойства. "Надеемся, что состав вакцин не будет противоречить принципам ислама, а значит, у мусульман будет возможность выбора", - заключил он.

Ранее Совет улемов ДУМ РФ в связи с большим количеством вопросов от верующих запросил у директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга информацию о составе вакцины "Спутник V" для того, чтобы определить, позволено ли мусульманам ее использовать.