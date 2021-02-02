Мещанский суд Москвы начнет слушания по делу основателя фонда Baring Vostok Калви

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник начнет рассмотрение по существу дела о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

На предстоящем заседании прокурор зачитает обвинительное заключение, после чего подсудимые смогут официально заявить о своем отношении к предъявленному обвинению.

В ходе прошедших ранее предварительных слушаний суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий до 4 июня. Также судом было отказано в возвращении дела прокурору, о чем просили адвокаты.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему хищения 2,5 млрд рублей при выдаче кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Мошенничество или растрата

При задержании фигурантам вменялась статья "Мошенничество", время совершения преступления определялось 2017 годом. Спустя год обвинение было переквалифицировано на статью "Растрата" и отнесено уже к 2015 году.

В первом обвинении речь шла об операции по переуступке акций компании IFTG "Первым коллекторским бюро" банку "Восточный" взамен выплаты кредита на 2,5 млрд рублей. По первоначальной позиции следствия, акции IFTG были завышены с 600 тысяч рублей до 2,5 млрд рублей. Защита оспаривала завышение цены акций, приводя данные международных оценок компании.

Следствие после года расследования отказалось от своей первоначальной позиции и перенесла обвинение на выдачу самого кредита в 2015 году, квалифицировав его как растрату. По мнению защиты, перенос события преступления на 2015 год лишает статуса потерпевшего Шерзода Юсупова.

Уголовное дело сопровождалось корпоративным спором между юридическими лицами, представляющими банкира, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, и фондом Baring Vostok. Калви неоднократно заявлял в судах, что уголовное дело может быть инспирировано Аветисяном для решения корпоративных задач.

Накануне передачи уголовного дела в суд в корпоративном споре было заключено мировое соглашение. Банк "Восточный" получил от "Первого коллекторского бюро" выплату кредита в 2,5 млрд рублей.