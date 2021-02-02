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Запись на вакцинацию от коронавируса через госуслуги работает в большинстве регионов

В Минцифры отметили, что в некоторых регионах проводится донастройка информационных систем

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Услуга по записи на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг работает штатно в большинстве регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

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"Портал Госуслуг работает в штатном режиме. Для регионов, своевременно выполнивших работы по настройке региональных систем в сфере здравоохранения, запись граждан на вакцинацию происходит в предоставленные медицинскими организациями доступные интервалы времени", - цитирует пресс-служба Минцифры замминистра Олега Качанова.

По его словам, в большинстве регионов запись на вакцинацию или запись в лист ожидания работают, а в ряде регионов - например, в Санкт-Петербурге - проводится донастройка информационных систем. "В ближайшее время жители этих регионов будут проинформированы о том, что услуга заработала", - добавил он.

Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал госуслуг открылась 31 января. С 18 января услуга работала в тестовом режиме, позволяя регионам отлаживать взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг. Также на портале действует форма обратной связи, где пользователи могут пожаловаться на проблемы с записью или на отсутствие вакцины.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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