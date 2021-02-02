Кабмин выделит средства на новые квартиры для жителей дома в Элисте, где взорвался газ

ЭЛИСТА, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из резервного фонда средства на решение жилищного вопроса для жителей дома в Элисте, который в феврале 2020 года был частично разрушен в результате взрыва бытового газа. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в Калмыкию.

В ходе поездки Мишустин осмотрел в Элисте пострадавший от взрыва газа дом, а позже встретился с его жильцами. Глава кабмина сообщил о принятом решении построить на месте поврежденного дома новую многоэтажку. "Дому быть. Деньги из резервного фонда правительства будут выделены на это незамедлительно по возвращении в Москву", - сказал Мишустин.

Он поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и главе Минстроя Иреку Файзуллину взять на контроль возведение этого объекта на всех этапах. Мишустин также предложил жильцам разрушенного дома определиться, кто из них хочет вернуться на прежнее место - в новый дом, а кто не хочет ждать и готов получить жилищные сертификаты на приобретение жилья в другом месте.

Жильцы рассказали премьеру, что устали жить на съемных квартирах, оплату которых им компенсирует правительство Калмыкии. Глава кабмина пообещал, что дом будет построен в следующем году. По словам Мишустина, сроки продиктованы необходимостью тщательно подойти ко всем этапам строительства.

В свою очередь глава Калмыкии Бату Хасиков заявил на встрече, что власти республики готовы завершить строительство за десять месяцев. Он отметил, что котлован уже готов и стройка начнется, как только придут деньги из федерального центра. Мишустин отметил, что поручит профильным членам правительства приехать в Калмыкию и лично проконтролировать состояние дома на момент сдачи в эксплуатацию.