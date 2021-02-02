Мосгорсуд назвал редким исключением посещение иностранными послами судов над россиянами

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Посещение послами иностранных государств судебных процессов над российскими гражданами в Москве является редким исключением, а не обычной практикой. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"С удивлением узнали, что посещение судебных заседаний в отношении граждан России послами иностранных государств, представителей посольств - это нормальная практика. Необходимо отметить, что присутствие на судебном заседании в отношении гражданина России такого числа представителей посольств иностранных государств - впервые в практике Московского городского суда, да и районных судов. Послы, сотрудники посольств иногда посещают открытые судебные заседания, но в отношении граждан иностранных государств, и это всегда не более одного-двух представителей посольства", - сказала она.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании "Ив Роше", прибыло около 20 представителей посольств разных стран, среди них США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что присутствие представителей зарубежных посольств на судебном процессе над Навальным не является нормой в дипломатии, речь идет о политической акции. Она напомнила, что представителей российских диппредставительств на Западе не всегда допускают на судебные процессы над гражданами РФ.