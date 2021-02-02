Глава отделения ВОЗ в Европе приветствовал публикацию результатов испытаний "Спутника V"

"Безопасные и эффективные вакцины - это крайне важный инструмент в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы исследований российской вакцины "Спутник V", - написал Клюге во вторник на своей странице в Twitter. Он также добавил, что обмен данными является неотъемлемой частью процесса ускоренной регистрации вакцины ВОЗ.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире.