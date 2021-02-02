Более 349 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 2 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 102,94 млн, увеличившись за сутки более чем на 349 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 9,4 тыс., превысив 2,23 млн.

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По состоянию на 18:47 мск 2 февраля в ВОЗ поступили сведения о 102 942 987 инфицированных и 2 232 233 умерших. Число заразившихся увеличилось на 349 263, умерших - на 9 423.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 52% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (181 763), на втором месте - регион Европы (105 970), на третьем - Юго-Восточная Азия (22 322).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 25 930 068. Далее следуют Индия (10 766 245), Бразилия (9 204 731), Россия (3 884 730), Великобритания (3 835 787), Франция (3 149 255), Испания (2 705 001), Италия (2 560 957), Турция (2 485 182), Германия (2 228 085), Колумбия (2 094 884) и Аргентина (1 927 239).