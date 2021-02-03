Запасы вакцины от COVID-19 закончились в ряде владимирских больниц из-за задержки поставок

ВЛАДИМИР, 3 февраля. /ТАСС/. Запасы вакцины от коронавируса закончились в ряде больниц Владимирской области из-за отставания от графика поставки препарата в регион. Вместо ожидаемой партии на 13,4 тыс. доз вакцин, которые должны были прийти до конца января, в регион поступило только 5 тыс. вакцин, сообщила в среду журналистам директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова.

"В тот график поступления, который мы получили от федерального Минздрава РФ, к сожалению, жизнь внесла свои коррективы, то есть до 31 января у нас должна была поступить партия вакцины в объеме 13,4 тыс. доз, но фактически только вчера вечером к нам поступило 5 040 доз", - сказала она.

По словам Утемовой, после оформления поступивших препаратов вакцина будет распределена в первую очередь в те медицинские учреждения, где она закончилась. Пока же из-за отсутствия препарата в регионе приостановлена работа мобильных пунктов вакцинации.

"По тем сведениям, которые у меня есть от транспортной компании, которая является оператором доставки вакцины, до 6 февраля к нам придет еще 8 190 доз, то есть вакцина будет. Она будет поступать дискретно. Понятно, что пока вакцина поступает нерегулярно, очень сложно составить четкий график работы мобильных центров и сформировать необходимое количество ячеек для записи", - добавила она.

Как сообщила глава департамента, на данный момент в регионе привито 15 033 человека. Как сообщалось раньше, руководство Владимирской области ставит задачу провести вакцинацию от коронавируса 60% жителей к 1 июня 2021 года.

По данным сайта стопкоронавирус.рф 3 февраля, во Владимирской области зарегистрировано 23 943 случая заражения коронавирусом, вылечились 21 089 пациентов, 699 человек умерли.