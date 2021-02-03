Власти Китая обнаружили следы COVID-19 на упаковке мяса птицы "Черкизово"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы производства "Черкизово". Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

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"Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай. Компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу "Черкизово", - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре отметили, что согласно законодательству Китая, начиная с 3 февраля 2021 года временно приостанавливается прием импортных деклараций на продукцию этих предприятий на четыре недели.

Кроме того, партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, подлежат возврату либо уничтожению.

Россельхознадзор со своей стороны приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай с 3 февраля 2021 года и приступил к проведению расследования. "Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер", - пояснили в российском ведомстве.

Там же отметили, что рост частоты выявления генома коронавируса на российских продуктах может указывать на усиление контроля в части поставок импортного продовольствия со стороны китайских властей.

Россельхознадзор уже предупреждал российских производителей, в том числе группу "Черкизово", о необходимости усиления контроля экспортируемых в Китай товаров и их упаковки на наличие генетического материала коронавируса. Лаборатории Россельхознадзора обладают технической возможностью и проводят исследования по определению его наличия в смывах с продукции и упаковки, добавили в ведомстве.

О компании

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".

Чистая прибыль "Черкизово" по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев 2020 года выросла на 93,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составила 12,8 млрд руб.