Авиасообщение с Азербайджаном и Арменией возобновится. Главное о коронавирусе за 3 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 3 901 204 случая заражения, из них новых — 16 474. За сутки умерли 526 человек, за весь период — 74 684.
- С 15 февраля возобновляется авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, а с 8 февраля — железнодорожное сообщение с Белоруссией.
Москва
- Всего зафиксировано 935 355 случаев заражения, из них новых — 1545 (минимум с 24 сентября). Госпитализированы 846 человек.
- Еще десять стационаров на 3,2 тыс. коек, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, возвращаются к обычной работе.
Мир
- Всего зафиксировано более 103,8 млн случаев заражения, умерли 2 252 923 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число привившихся от коронавируса в мире впервые превысило количество заразившихся (подсчеты ТАСС).