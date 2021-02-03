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Пандемия COVID-19

Авиасообщение с Азербайджаном и Арменией возобновится. Главное о коронавирусе за 3 февраля

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 901 204 случая заражения, из них новых — 16 474. За сутки умерли 526 человек, за весь период — 74 684.
  • С 15 февраля возобновляется авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, а с 8 февраля — железнодорожное сообщение с Белоруссией.

Москва

  • Всего зафиксировано 935 355 случаев заражения, из них новых — 1545 (минимум с 24 сентября). Госпитализированы 846 человек.
  • Еще десять стационаров на 3,2 тыс. коек, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, возвращаются к обычной работе.

Мир

  • Всего зафиксировано более 103,8 млн случаев заражения, умерли 2 252 923 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Число привившихся от коронавируса в мире впервые превысило количество заразившихся (подсчеты ТАСС).
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